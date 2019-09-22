AB’den bağımsız ordu büyüyor: 2 ülke daha katıldı

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Fransa’nın öncülüğüyle ortaya çıkan, aralarında Almanya ve İngiltere’nin de bulunduğu Avrupa Birliği’nden (AB) bağımsız hızlı askeri müdahaleyi kolaylaştıracak bir kuvvet olan ‘Avrupa Müdahale İnisiyatifi’ne İsveç ve Norveç de katılırken, üye ülke sayısı 12’ye çıktı.

Hollanda’nın Hilversum kentinde, AB’den 9 ülkenin savunma bakanı, 2 ülkenin devlet müsteşarı ve bir ülkeden amiralin katılımıyla, Avrupa stratejik savunma kültürünü güçlendirmek ve Avrupa’daki çeşitli silahlı kuvvetler arasında daha fazla işbirliği ve birlikte çalışabilirliği teşvik etmek için toplantı düzenlendi.

AB’den bağımsız hareket ederek hızlı askeri müdahaleyi kolaylaştıracak bir kuvvet olan ‘Avrupa Müdahale İnisiyatifi’ne yeni katılan İsveç ve Norveç’in üyeliği için imza töreninin yapıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

ÜYE ÜLKE SAYISI 12’E ÇIKTI

Toplantıya Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld’in yanı sıra Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik, Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho, Belçika Savunma Bakanı Didier Reynders, Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, İsveç Savunma Bakanı Defensie Peter Hultqvist, İngiltere Savunma Bakanlığı Devlet Müsteşarı Anne-Marie Trevelyan, Almanya Savunma Bakanlığı Devlet Müsteşarı Peter Tauber ve İspanya Amirali Juan Martinez Nunez katıldı.

Fransa’nın öncülüğüyle ortaya çıkan inisiyatife katılan ülkeler arasında Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Norveç ve İsveç bulunuyor.