ENKS ‘güvenli bölge’ ve İdlib’i BM’ye taşıyor

K24 - ERBİL
Suriye muhalefeti müzakere komitesi heyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York’a gidecek.
Suriye muhalefeti içinde yer alan Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) Dış İlişkiler Komitesi Üyesi İbrahim Biro da New York’ta gerçekleşecek BM Genel Kurul toplantısına katılacak.
K24’e konuşan İbrahim Biro, BM Genel Kurul toplantısında Türkiye ve ABD arasında Rojava sınırında oluşturulması planlanan ‘güvenli bölge’ ile İdlib konusu, mülteciler meselesi, yeni Suriye anayasası ve siyasi tutuklularla ilgili konuları gündeme getireceğini söyledi.
Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine ENKS’den bir heyet, Washington’u ziyaret etmiş, burada ABD’li yetkililerle ‘güvenli bölge’ ve Suriye anayasa komitesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirmişti.
17 Eylül'de başlayan BM Genel Kurul toplantıları, 27 Eylül'e kadar New York’ta devam edecek.
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