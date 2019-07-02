100 bin yıllık Neandertal dişi bulundu

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Sırbistan’da bulunan 100 bin yıllık tek bir Neandertal dişi, göç tarihi adına önemli bilgiler sağlıyor.

Avrupa’nın kesim noktasında oturan Balkanlar birçok önemli göç yollarını temsil ediyor. Tuna gibi nehirler dağ civarlarındaki geçitleri kesip hayvanlar ve insanların takip edebilmesi için büyük yolları ortaya çıkardı. Modern insanlar Avrupa’ya ilk göç ettiklerinde bu rotaları izledi ve Neandertallerin yaşadıkları vadilerden geçti.

Niš şehrinin yakınlarındaki Nišava Nehir yatağına doğru bakan Pešturina Mağarası da bu göç rotalarından birisi üzerinde kalıyor. Şimdiye kadar kimse Sibirya’da Neandertal fosili bulamamış olsa da bu araştırma grubu yaşadıklarına oldukça emin.

Bu durum Pešturina Mağarasını iki grubun Sırbistan’da aynı yerde farklı zamanlarda yaşadıkları birkaç sit alanından birisi yapıyor.

BOŞLUKLARI DOLDURMAK

Belgrad Üniversitesi’nden arkeoloji profesörü Dusan Mihailovic ve Ulusal Sırbistan Müzesinde kuratör olan Bojana Mihailović tarafından yürütülen uluslararası araştırma grubu Sırbistan boyunca mağaraları belirleyip kazıyor. Amaçları ise bu önemli bölgeye ait bildiklerimize dair boşlukları doldurmak.

Araştırmanın başyazarı Predrag Radović ile birlikte görevleri insan fosili kalıntılarını incelemek.

Aynı araştırma grubu, 10 yıl önce Pešturina’dan çok uzakta olmayan Mala Balanvia isimli bir mağarada yaklaşık yarım milyon yıllık olarak tarihlenen alt çene kemiği buldu. Bu da Orta Balkanlar’daki bulunan en eski insan fosiliydi ve Avrupa’da ise en eskilerden birisi.

Bu kemik bir Neandertale değil, fakat Homo heidelbergensis denilen daha eski ve farklı bir insan türüne ait.

İnsan fosilleri Gürcistan’da 1,8 milyon yıl öncesine ve İspanya’da 1,4 milyon yıl öncesine tarihlendi. Kesişim noktası olan Balkanlar ise tam ortada bulunuyor. (Kaynak: Phys, Arkeofili)