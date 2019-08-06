Dinozor avlayan antik timsah türü keşfedildi

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Avustralya’daki Lightning Ridge’de bulunan opal fosiller, 100 milyon yıl önce dinozor avlayan yeni bir timsah türüne işaret ediyor.

100 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen timsah türü Isisfordia molnari, günümüzde yaşayan timsahların bilinen en eski doğrudan atalarından biri olduğu belirtildi.

Bu keşfedilen yeni tür, ismini Avustralya bilimine önemli katkıları olan ve timsah fosillerini araştıran paleontolog Ralph Molnar’dan alıyor.

Isisfordia molnari, keşfedilen ikinci Isisfordia türü. Bununla beraber, 2006’da Isisfordia duncani adını alan başka bir tür daha var. Söz konusu türün ismi, Queensland’in Isisford adlı kasabasında bulunan fosillerden geliyor.

Yaklaşık 1,5- 2 metre uzunluğunda olan Isisfordia molnari, çağımızda gözlemlenen timsahlar gibi, yarı suda yarı karada yaşayan avcı bir hayvandı.

Araştırmanın baş yazarı Lachlan Hart, yeni türlerin nasıl keşfedildiğiyle ilgili şunları söyledi:

“Dişler ile birlikte çenenin bir bölümünü kapsayan ilk timsah fosili, Lightming Ridge’de 1917’de bulunmuştu ama bu yıllarda, Avustralya’nın dinozorlar çağına ait timsah fosilleri çok fazla bilinmiyordu. Söz konusu fosil, Avustralya Müzesi’ne götürüldü. Daha sonradan yanlış olduğu anlaşılan bir isim de verildi. Ne var ki opal taşları araştırıp satın alan Peter ve Lisa Carroll, timsah kafatasına ait bir fosil parçasını 2000’li yılların başında Lightning Ridge’de buldu ve bu parçayı Avustralya Müzesi’ne sattı. Bu çağda yaşamış Avustralya timsahlarına ait fosiller çok azdı. Dahası, bilim insanları da mevcut fosilleri yorumlamakta zorlanıyordu.”

Söz konusu fosiller, bir halk müzesi olan Avustralya Opal Merkezi’nde korunuyor.

Avustralya Opal Merkezi’nden paleontolog Jenni Brammall, “Lightning Ridge, Avustralya’daki en önemli fosil kaynaklarından biri. Bu yeni araştırma, söz konusu dönemde yaşamış dinozorların yanı sıra diğer hayvanları ve bitkileri, içinde bulundukları ekosistemi açıklayarak karmaşık yapıdaki resmi göstermeye çalışıyor” dedi.

Lightning Ridge’de bulunan diğer fosiller gibi, Isisfordia molnari’ne ait fossiller de opal bir yapıya dönüşmüştü. Dolayısıyla, gerçek kemik ve dişler yerine opalleşmiş biçimleri görülüyordu. Dahası, Lightning Ridge’de keşfedilen Fostoria dhimbangunmal ve Weewarrasaurus pobeni olarak bilinen otobur dinozorlara ait diğer fosiller de opal bir yapıdaydı. (Kaynak: Phys, Arkeofili)