Bağdat’tan Pentagon’a yanıt: DAİŞ geri dönemez!

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Irak Genelkurmay Başkanlığı, Pentagon’un DAİŞ’le ilgili raporuna cevap vererek, DAİŞ’in Irak’a geri dönme gücünün kalmadığını açıkladı.

Irak Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Abdulemir Reşid Yarallah, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) DAİŞ raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yarallah, DAİŞ’in Irak’ta belirli noktaları seçerek terör eylemleri gerçekleştirdiğini, ancak yeniden güçlenip Irak’a dönmesinin mümkün olmadığını belirtti.

DAİŞ zihniyetinin bitmediğini kaydeden Yarallah, “DAİŞ’in askeri açıdan Irak’ı etkileyecek bir gücü kalmadı. Irak güçleri sınırları koruma çabalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

PENTAGON’UN DAİŞ RAPORU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),terör örgütü DAİŞ’in Suriye ve Irak’ta "yeniden canlandığı" uyarısında bulundu.

Pentagon Başmüfettişi tarafından Kongre için hazırlanan raporda, DAİŞ’in Irak'ta eylem düzenleme kapasitesini artırdığına da dikkat çekildi.

ABD'nin terör örgütü mensuplarının toplandıkları muhtemel bölgeleri izlemesinin ve sahadaki müttefiklerine tavsiye vermesinin zorlaştığı da vurgulandı.

Rapor, 1 Nisan ve 30 Haziran 2019 arasındaki dönemi kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce DAİŞ’in tamamen yenilgiye uğratıldığını söylemişti.

Trump geçen ay bir kabine toplantısında, "Halifeliğe karşı harika bir iş çıkardık. Halifeliğin topraklarının yüzde 100'ünü geri aldık ve hızla Suriye'den çıkıyoruz" demişti.

DAİŞ’e karşı yürütülen mücadele zirveye ulaştığında, Suriye'de 3 bin Amerikan askeri vardı. Şu an ülkede kaç Amerikan askerinin kaldığı bilinmiyor.

Donald Trump'ın Aralık ayında Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından dönemin ABD Savunma Bakanı James Mattis istifa etmişti.

Trump geçen ay yaptığı açıklamada ise "Yakında oradan çıkmış olacağız. Böylece kendi sorunlarıyla kendileri ilgilenecekler. Suriye kendi sorunlarıyla başa çıkabilir - İran ile birlikte, Rusya ile birlikte, Irak ile birlikte, Türkiye ile birlikte. Biz 7 bin mil uzaktayız" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 100 ülkeden 40 binden fazla kişi, Suriye veya Irak'a giderek DAİŞ'e katıldı.

ABD öncülüğündeki Uluslararası DAİŞ’le Mücadele Koalisyonu'na göre, DAİŞ'lilerin büyük çoğunluğu ya çatışmalarda ve bombardımanda öldü ya da şu an gözaltında.

Koalisyon yetkilileri, kaç yabancı örgüt mensubunun ölmüş olabileceğiyle ilgili tahminde bulunmaktan kaçınıyor.