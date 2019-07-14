‘Trump S-400’ler için üç yaptırım paketinden birini seçecek’

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın yardımcıları tarafından S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye uygulanacak üç farklı yaptırım paketi hazırlandığı ve Trump’ın bu paketlerden birini seçeceği belirtiliyor.

Bloomberg’in haberine göre ABD hükümeti yaptırımları duyurmak için “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nün geçmesini bekleyecek.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde “ABD’nin 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin anma gününün geçmesini beklediği, muhtemelen bu önemli tarihin ardından yaptırımların duyurulacağı” belirtildi.

Trump hükümeti yetkililerinin CAATSA yasaları altında farklı derecelerde üç farklı yaptırım paketi seçtiğini belirten kaynaklar, hangi yaptırımların seçildiğine ilişkin ise detay vermedi.

Kaynaklardan biri yaptırımların gelecek haftanın sonuna doğru açıklanacağını, ABD hükümetinin pazartesi günü yapılacak anma törenlerinin geçmesini beklemek istediğini “çünkü aksi takdirde Erdoğan’ın taraftarlarının iddia ettiği gibi ABD’nin darbeden sorumlu olduğuna dair spekülasyonları tetiklemekten kaçınmak istediklerini” söyledi.

Türkiye’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sisteminin parçaları Cuma günü itibariyle Türkiye’ye ulaşmaya başladı.