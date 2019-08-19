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BASIN ÖZETİ - 19 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 19 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Onbinler nefessiz dinledi 

Yaşamdan yanayız 

Bakanlıktan itiraf 

Adalar'da fişleme 

'Sıfır oy' talimatı 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

465 yıllık motiflere en estetik dokunuş 

Youtube fenomenlerini çocuklardan uzak tutun 

FETÖ emniyeti böyle kuşattı 

Depremle Rus ruleti 

Altyapıya acil neşter şart 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Notalar yaşam için 

Tek adam toplumda karşılık bulmadı 

Kürt meselesi rejim için kullanılacak 

'Rusya tüm ağırlığı İdlib'e verdi 

Barış beklerken katliam geldi 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bunlar Yunan gemisi mi 

İşte katil pilotlar 

Bunların tuzu kuru 

Çocuklarını kurtarmaya çalışan 2 anne boğuldu 

Düğünde katliam 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kaymağı yine AKP'liler yedi

Doğa mücadelesi notalarla buluştu 

Geçim derdi işte zor oluyor 

Barolar formül arıyor 

Değişen şartlara göre altyapı oluşturmalıyız 

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