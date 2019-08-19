BASIN ÖZETİ - 19 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Onbinler nefessiz dinledi
Yaşamdan yanayız
Bakanlıktan itiraf
Adalar'da fişleme
'Sıfır oy' talimatı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
465 yıllık motiflere en estetik dokunuş
Youtube fenomenlerini çocuklardan uzak tutun
FETÖ emniyeti böyle kuşattı
Depremle Rus ruleti
Altyapıya acil neşter şart
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Notalar yaşam için
Tek adam toplumda karşılık bulmadı
Kürt meselesi rejim için kullanılacak
'Rusya tüm ağırlığı İdlib'e verdi
Barış beklerken katliam geldi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bunlar Yunan gemisi mi
İşte katil pilotlar
Bunların tuzu kuru
Çocuklarını kurtarmaya çalışan 2 anne boğuldu
Düğünde katliam
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kaymağı yine AKP'liler yedi
Doğa mücadelesi notalarla buluştu
Geçim derdi işte zor oluyor
Barolar formül arıyor
Değişen şartlara göre altyapı oluşturmalıyız
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