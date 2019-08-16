Akar: Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite ile gelecek hafta çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Urfa'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, temasları kapsamında 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya gelen Akar, çalışmalara ilişkin brifing aldı. Bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerin haritalar üzerinde ele alındığı, eş zamanlı İHA görüntüleri ile gelişmelerin masaya yatırıldığı 3 saati aşkın süren kritik toplantıya MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Harekat Merkezi’ne geçti. Burada brifing alan Akar, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisi için ABD ile yapılan çalışmaları hatırlattı.

Bu kapsamda 5-7 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeleri anımsatan Akar, "Görüşlerimizi, önerilerimizi, taleplerimizi tekrar ortaya koyduk. Bu taleplerimizi açık ve net bir şekilde ABD’lilerden istedik" diye konuştu.

Akar, görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Belli bazı ilerlemeler katedildi. İyi bir başlangıç yapıldı. Tabii ki bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor, çalışmalar sürecek. TSK’yi temsilen toplantıda bulunan arkadaşlarımız ve ABD’li muhataplarınca PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’nin bölgeden çıkarılması ve bunların elinde mevcut olduğunu bildiğimiz ağır silahların toplanması konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca tünel, mevzi ve benzeri tahkimatın da bir bütün halinde ele alınıp bunların tamamının tahrip edilmesi konusunda ABD’li muhataplarımızla anlaştılar. Buna ilaveten Türk ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında istihbarat değişimi yapılacak. Sonuç olarak bu çalışmalarla evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde bir an önce evlerine dönmelerini sağlayacağız."