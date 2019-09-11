Eski ABD’li temsilciler: Peşmerge’nin kahramanlığını unutmamalıyız

K24 - WASHINGTON

ABD’nin eski DAİŞ’le mücadele özel temsilcileri, Peşmerge’nin üstlendiği rolün önemine dikkat çekerek, “ABD, Peşmerge’nin kahramanlığını asla unutmamalı” diyor.

DAİŞ’e karşı kurulan uluslararası koalisyonun oluşturulmasının 5’inci yıldönümünde Washington’da düzenlenen panlede K24’e konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama ile yeni Başkan Donald Trump’ın eski temsilcileri, “Peşmerge ve Kürdistan Bölgesi olmasaydı, hepimizin ulusal güvenliği tehdit altında olurdu” ifadelerini kullandı.

Obama’nın özel temsilcisi General John Allen, Irak’ta durumun halen tehlikede olduğu uyarısında bulunarak, ABD’nin Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne önem vermesi gerektiğini belirtti.

General Allen, “Bence ABD iki taraf arasında uzun vadede güçlü ilişkilerin kurulması üzerinde durmalı. Bağdat’la birçok şeyi atlattık ama şu da bir gerçek ki Erbil hükümeti ve yönetimi olmadan DAİŞ’le mücadelede Bağdat ve biz başarılı olamazdık” diye konuştu.

Hem Obama’nın hem de Trump’ın özel temsilciği görevinde bulunan Brett McGurk ise, “Peşmerge olmasaydı ne Suriye’de Kobani’de ne de Irak’ta koalisyon DAİŞ’i yenilgiye uğratamazdı” dedi.

McGurk, “Onlar kahramandır. DAİŞ’le savaşın karanlık günlerinde Peşmerge ve mevzilerini yakından izliyordum. Bölge yönetimiyle koordinasyon halindeydim. Burada, Amerika’da Peşmerge’nin kahrmanlığını asla unutmamalıyız. Bana göre Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile Başbakan Mesrur Barzani şu an büyük bir iş yapıyorlar. Adil Abdulmehdi’nin başkanlığını yaptığı hükümet de bütün imkanlarıyla çabalıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı da dahil hepsi sorunların çözümü için çaba gösteren büyük liderlerdir. Umarım Amerika önemli bir dost olarak bu durumda iki tarafa yardımcı olur” şeklinde konuştu.

DAİŞ’le mücadele için 10 Eylül 2014 yılında kurulan uluslararası koalisyona ABD öncülük etti. Koalisyonda üst düzey görevlerde bulunan ABD’li yetkililer her fırsatta Kürtlerin dünya adına savaştığını ve Kürtlerin güçlenmesinin bölgenin çıkarına olacağını belirtiyor.