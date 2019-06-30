Prof. Dr. Koçer Birkar’a ‘Altın Halk Ödülü’

K24 - LONDRA

Matematiğin Nobel’i olarak bilinen Fields Madalyası sahibi Kürt bilim insanı Prof. Dr. Caucher Birkar’a (Koçer Birkar), İngiltere’nin başkenti Londra’da “Altın Halk Ödülü” verildi.

Ödül, bağımsız ve gönüllü bir kurul tarafından veriliyor. Kurul, bu yıl ilk kez verilen ödüle, aldığı Fields Madalyası’yla adından söz ettiren Kürt matematikçi Prof. Dr. Koçer Birkar’ı layık gördü.

Ödül töreni, Londra’nın Kingston Chelese Belediye Meclisi salonunda düzenlendi. Törende yapılan konuşmaların ardından ödül, Prof. Dr. Birkar’a takdim edildi.

K24’e konuşan Birkar, “Bu ödülün ilk kez bana verilmesi gurur verici. Umut ediyorum ki ileride yetenekli başka kişilere de bu ödül verilir” dedi.

Kurulun ödülü vermekteki amacı, birlikte yaşam, hoşgörü kültürü ve farkındılığı sağlamak.

Kurul üyesi Şehen Sabiri, “Halk Ödülü, üretim sağlayan, Kürt milletine gurur verici şeyler yaşatan ya da Kürtlere hizmet edecek üretimde bulunan kişilere veriliyor. Bu kişinin Kürt olması şart değil. Önemli olan bu kişinin halkının çıkarlarına hizmet etmesi ve üretimde bulunmasıdır” diye konuştu.

Sabiri, ödülün maddi kaynağının yine halk olduğunu ve isteyen herkesin maddi imkanları dahilinde katkıda bulunabilmesi için kampanya düzenlendiğini ifade etti.

Doğu Kürdistanlı olan ve İngiltere’de yaşayan Prof. Dr. Birkar, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük matematik ödülü olarak görülen Fields Madalyası’nın sahibi olmuştu.

Prof. Dr. Birkar’a bu yıl, Erbil’deki Selahaddin Üniveritesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Tören için başkent Erbil’e gelen Birkar, Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere, en üst düzeyde kabul görmüştü.