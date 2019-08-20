Gözlemevi: Rejim güçleri Han Şeyhun’a girdi

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin İdlib yakınlarında daha önce kimyasal saldırının hedefi olan sembol kasaba konumundaki Han Şeyhun’a girdiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeybatısında, rejimin Rusya desteğiyle bir süredir operasyon yaptığı İdlib’de askeri konvoyunun vurulmasının ardından bölgeden Esad rejimine bağlı güçlerin Han Şeyhun’a girdiği haberleri geldi.

Merkezi İngiltere’de bulunan ve Suriyeli muhalif gruplara yakın olduğu bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Esad rejimine bağlı güçler İdlib yakınlarında daha önce kimyasal saldırının hedefi olan sembol kasaba konumundaki Han Şeyhun’a girdi.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre kasabada bazı bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

Han Şeyhun 2014 yılında silahlı grupların kontrolüne geçmişti.

PENTAGON’DAN İDLİB AÇIKLAMASI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, gün içinde İdlib’de askeri konvoyunun hedef alındığını ve rejimin saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Pentagon, “Suriye’nin kuzeybatısındaki askeri operasyonları yakından takip ediyoruz” açıklaması yaparak, Suriye ve Rusya’nın da bölgede büyük çaplı operasyonlardan kaçınması çağrısında bulundu.