Taliban’a ortak operasyon: 24 saatte 92 ölü

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Afganistan'da NATO güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda son 24 saatte 92 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da son 24 saatte NATO güçlerinin de destek verdiği operasyonlarda 92 Taliban üyesi öldürüldü.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, NATO'nun desteklediği Afgan güvenlik güçlerinin Lagman, Gazni, Paktiya, Zabul, Kandahar, Ferah, Helmend, Belh Faryab gibi vilayetlerde Taliban'a karşı operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte NATO güçleri ile ortak düzenlenen hava destekli operasyonlarda 92 örgüt mensubunun öldürüldüğü, 56'sının yaralandığı kaydedildi.

Operasyonlarda 10 Taliban üyesinin de gözaltına alındığı ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.