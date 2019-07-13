Kürt heyeti Kerkük’e gidiyor

K24 - ERBİL

Kerkük Valiliği’ne getirilecek isimde anlaşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük’teki farklı bileşenlerle görüşmek üzere bir heyet gönderiyor.

K24 Kerkük muhabirinin aktardığı bilgiye göre KDP ve KYB, seçilecek valiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Kerkük’e ortak bir heyet gönderecek. Heyetin, bileşenlere farklı seçenekler de sunacağı öğrenildi.

Kerkük İl Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Kürtlerin 26 sandalyesi bulunuyor. Kürtlerin oluşturduğu Kardeşlik Bloğu, tek başına valiyi seçebiliyor ancak KDP ve KYB, diğer bileşenlerin de rızasını almak istiyor.

İki parti, Kerkük’ün yeni valisinin Teyib Cebar olmasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı. Ancak bu anlaşmadan rahatsız olan bazı Arap ve Türkmen tarafları dün Kerkük’te bir gösteri düzenledi.

K24 muhabiri, İl Meclisi üyesi bazı Arap ve Türkmenlerin, düzenlenen protesto içinde yer almayıp, Kürt heyetiyle görüşekten yana olduklarını açıkladıklarını bildirdi.

4 kişilik heyette yer alan iki ismin Kerkük İl Meclisi üyesi, diğer ikisinin de KDP ve KYB üyesi olduğu öğrenildi.

İlk olarak Irak Türkmen Cephesi’yle görüşecek olan heyet, vali, vali yardımcısı ve il meclisi başkanının belirlenmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Kürtlerin, vali yardımcılığının Araplara, il meclisi başkanlığının ise Türkmenlere (Irak Türkmen Cephesi’ne) verilmesine razı olduğu buna karşılık, belirlenen vali adayına destek istedikleri belirtiliyor.

Kürt heyetinin bu hafta içinde Kerkük’e gidip görüşmelerde bulunması bekleniyor.