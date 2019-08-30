Rusya: Rejim yarın İdlib’de tek taraflı ateşkes ilan edecek

HABER MERKEZİ

Rusya, Esad güçlerinin yarından itibaren çatışmaların yoğunlaştığı İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin açıklamasına göre, Suriye’nin İdlib vilayetindeki gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos’tan itibaren yeni bir ateşkes rejimi uygulanmaya başlanacak.

Merkezden yapılan açıklamada “İdlib’de durumu istikrara kavuşturmak için, Suriye hükümet güçleri tarafından tek taraflı olarak İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos 2019 saat 06:00 itibariyle ateşkese gidilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca silahlı grupların liderlerine provokasyonlardan kaçınmaları ve kontrolleri altındaki bölgelere barışçıl yolla istikrar getirilmesi sürecine katılma çağrısı yapıldı.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin İdlib kenti neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki göç sürecini izleyen ve verilendiren Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’nden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana bölgede 945 bin 992 sivil yerinden edildi.