Kalın’dan güvenli bölge ve F-35 açıklaması

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz" dedi.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeler hakkında konuşan Kalın, “Uluslararası toplum İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasının önlenmesini istiyorsa hem siyasi hem insani hem finansal alanlarda üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek durumundadır. Aksi halde tek başına Türkiye'nin bu sorumluluğu taşımasını beklemek ne doğrudur ne hakkaniyetlidir ne de adil bir yaklaşım olacaktır” dedi.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da oluşturulacak ‘güvenli bölge’ planına dair de değerlendirmelerde bulunan Kalın, şunları söyledi:

"Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse, bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız."

Kalın, F-35 savaş uçakları konusunda ise, "F-35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

GÜVENLİ BÖLGE PLANI

Türkiye Savunma Bakanlığı, 13 Ağustos'ta ABD'li altı kişilik bir heyetin Urfa’ya gittiğini ve altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını bildirmişti.

ABD ile Türkiye arasında Rojava’da kurulacak ‘güvenli bölge’ için şu kararların alındığı ifade edilmişti:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.