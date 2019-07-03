AK Parti: Kürtlerle sorunlarımızı çözebiliriz

K24 - İSTANBUL

Türkiye önce 31 Mart seçimlerinde daha sonra 23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen seçimden sonra Kürt seçmenin diğer seçimlere göre AK Parti’ye destek vermemesi parti içinde değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleşen seçim öncesi çalışmalarda AK Parti destek almak için çok sayıda Kürt dernek, vakıf ve kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Buna rağmen Kürtlerin 23 Haziran İstanbul seçiminde AK Parti’ye destek vermediği belirtiliyor.

AK Parti’li bazı milletvekilleri Kürtlerle yeni bir diyalog kurma girişiminde bulunuyor. Bazı vekiller Kürtlerle aralarında bir sorunun olmadığını savunurken, bazıları da Kürtlerin AK Parti’ye kırgın olduğunu, aralarındaki sorunu da çözülebileceklerini ifade ediyor.

K24’e konuşan AK Parti Adana Milletvekilli Mehmet Şükrü Erdinç, Kürtlerle AK Parti arasında herhangi bir sorunun olmadığını, “bazı çevrelerin AK Parti ile Kürtler arasına fitne sokmak istediğini” savundu.

Erdinç, “Bu fitnelerden dolayı arkadaşlarımız bazı konuları gündeme getirdi. AK Parti ile Kürtler arasında hiçbir mesela ya da kriz yoktur. AK Parti ile Kürtler arasında herhangi bir sorunun olmadığını 31 Mart’ta gerçekleşen seçimlerin sonuçları gösteriyor” dedi.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak ise AK Parti’nin hatalarından dolayı Kürtlerde kırgınlık yaşandığı, bunun çözülemeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.

Altunkaynak şunları söyledi:

“Sadece Türkiye’de değil, Kürt halkı bu coğrafyanın merkezinde yer alıyor. Kürtler savaş ve çatışmaların içerisinde olduğu sürece bu coğrafyaya huzur ve barış gelmez. Sadece Türkiye için değil, bütün Ortadoğu için barışın anahtarı Kürtlerin elindedir. Kürtler, ulusal bir halk gibi bütün temel hak ve özgürlükler konusundaki haklarını isteme hakkı vardır. Türkiye de artık 90’lı ve 80’li yılların Türkiye’si değildir. Bizim de eksikliklerimiz var ama buna rağmen Kürtlerle aramızdaki sorunları çözebiliriz.”