İşte kansere en dirençli kan grubu

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İsveç’in Karolinska Enstitüsü’nden bilim insanları, kan grubu ile kanser arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Hangi kan grubunun kansere karşı daha dirençli olduğunu, hangisinin kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyma iddiasıyla yapılan araştırmadan dikkat çekici veriler çıktı.

Çalışma, 0 (sıfır) kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu araştırmada, 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi.

Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.

Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Bilim insanları ayrıca kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.