Pentagon’dan ‘güvenli bölge’ açıklaması

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çarşamba akşamı ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının başlatılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada ise ABD ve Türkiye'nin, üzerinde anlaştıkları planı aşamalı olarak ve koordineli şekilde uygulayacakları belirtildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, iki bakanın telefon görüşmelerinde Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenlik koşullarını ele aldıkları kaydedildi.

İki bakanın Amerikan ve Türk askeri heyetlerini şu ana kadarki başarıları nedeniyle övdüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakan Esper ve Bakan Akar, Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili güvenlik mekanizmasının uygulamaya konmasını memnuniyetle karşılamıştır. ABD ve Türkiye, planı, aşamalı olarak ve her zaman koordineli şekilde uygulayacaktır."

Açıklamada, hala üzerinde çalışılması gereken teknik detaylar olduğu da belirtildi.

Ayrıca iki bakanın, oluşturulan Müşterek Harekât Merkezi'ni, sınır bölgesinde güvenlik ve istikrarın düzenli tesisi için uygulanabilir bir yol olarak gördükleri de vurgulandı.

KALIN: SÜRECİ VE KAPSAMIYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Çarşamba akşamı kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ABD ile "güvenli bölgenin" tesisi noktasında bir adım atıldığını söylemiş, "Bunun süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler devam etmektedir" demişti.

"Sayın Trump'la bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz" diye konuşan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki "güvenli bölge" ve diğer konularla ilgili istişare edecekleri konular olduğunu belirtmişti.

Önümüzdeki ay New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump arasında bir görüşme ihtimali bulunduğunu söyleyen Kalın, Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili ise net bir tarih olmadığını açıklamıştı.