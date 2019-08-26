Zarif’in beraberindeki gazeteci İsveç’e iltica etti

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in İsveç ziyaretinde beraberinde götürdüğü gazetecilerden birinin iltica talebinde bulunduğu belirtildi.

İran Dini lideri Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesinde yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif’e, Avrupa ziyaretinde eşlik eden Emir Tevhid Fazıl isimli gazeteci, İran’a dönmeyi reddedip, iltica talebinde bulundu.

Mevc haber ajansında çalışan gazetecinin, Zarif’in İsveç, Norveç ve Fransa temaslarını izlemek üzere çalıştığı kurum tarafından görevlendirildiği kaydedildi.

Fazıl’ın çalıştığı medya kurumunun İran’daki reformistleri desteklediğinin bildirildiği haberde, söz konusu iltica talebinde bulunan gazeteci ‘hain’ olarak nitelendirildi.

Haberde, son dönemde İran’ı terkedip ABD ve Avrupa ülkelerine iltica eden yazar ve gazetecilerin kendilerini muhalif olarak nitelendirerek çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.