Soylu’dan Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklama

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Suriyeliler geçici koruma kapsamında. Kayıtsız olanları kamplara götürüyoruz, kimseyi sınırdışı yapmıyoruz, yapamayız” dedi.

NTV’ye konuşan Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de toplam 5 milyon göçmen olduğunu belirten Soylu, “1 milyon 23 bin civarında ikametli olanlar var. Öğrenci ve çalışanlar... Türkiye dengeli bir politikayla bu meseleyi yönetiyor” dedi.

Soylu, “2019 yılında 163 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu yıl şu ana kadar 43 bin kaçak göçmen gönderildi. Elimizde biletleri alınmış 7 bin kaçak göçmen daha var” ifadelerini kullandı.

Kendilerine yönelik eleştiriler olduğunu belirten Soylu, söz konusu eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Bize karşı eleştiriler var. Aklınız başınıza bugün mü geldi diye. Bu yanlış. Türkiye 2011 yılından beri strateji uyguluyor. Birkaç ili kayıt kapsamından çıkardık. İnsani durum dışında İstanbul'a kayıt kabul etmiyoruz. İstanbul'da 547 bin Suriyeli geçici koruma kapsamında. Ama başka illerden İstanbul'a bir akın olduğunu görüyoruz. Denetimlerle kendi merkezlerine gönderdik. Hangi ildeyse o ilde güncellemelerini kabul ettik. Güncellemeler bittikten sonra operasyona başladık. Elinde bir saat 10 liraya satıyor Afrika'dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önceden izin veriliyordu.”

“1 milyon 69 bin kaydı olan göçmen var. 547 bini Suriyeli. Problem bunun dışında olanlarla” diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başka illere kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan göçmenlerle problemimiz. İstanbul'da 6 bin 122 kişi yakaladık. 2 bin 600'ü Afgan, bin civarı Suriyeli. Bütün bunları yakalıyoruz. Suriyeliler hariç geri gönderme merkezlerine sevk ediyoruz. Suriyeliler geçici koruma kapsamında. 20 Ağustos'a kadar süre verdik. Bir de tamamen kayıtsızlar var. Biz bunları alıyoruz, ikamet izni vermedik diyip kamplara alıyoruz. Geçici koruma kapsamındaki kimse sınırdışı yapılamaz. Kayıtsız Suriyelileri yakalayınca kamplara gönderiyoruz. Şu anda kamplarda 100 bin kişi kalıyor.

Kimseyi sınırdışı etmediklerini belirten Türkiye İçişleri Bakanı, “Suriyeliler geçici koruma kapsamında. Kimliğini gösterdi, eğer İstanbul'da kayıtlı değilseniz 20 Ağustos'a kadar size gitme zamanı veriyoruz diyoruz. Bir de tamamen kayıtsızlar var. Biz bunları alıyoruz. Sana ikamet izni vermedik diyoruz ve kamplara götürüyoruz. Kimseyi sınırdışı yapmıyoruz, yapamayız” değerlendirmesind bulundu.