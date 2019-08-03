Başbakan: Ezidiler için her şeyi yapacağız

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Federal Irak hükümetlerinin yardımlarıyla Ezidilerin sıkıntılarının azaltılması için her çabayı göstereceklerini söyledi.

Başbakan, Şengal’de DAİŞ tarafından Ezidi Kürtlere karşı gerçekleştirilen soykırımın 5’inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Federal Irak Hükümeti’nin yardımlarıyla, Ezidi kardeşlerimizin sıkıntılarının azaltılması, göçzedelerin evlerine dönebilmesi ve Şengal katliamında zarar görenlerin tazmin edilmesi için gereken her çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bugün büyük bir katliamın anmasını yapıyoruz. 5 yıl önce DAİŞ’li teröristler Şengal kenti ve çevresini işgal ettiğinde, bölge halkı, özellikle de Ezidi kardeşlerimiz, katliam ve soykırıma maruz kaldı, binlercesi kaçırıldı, binlercesi de göçe zorlandı” diyen Başbakan, devamla şunları belirtti:

“Ezidiler tarih boyunca onlarca kıyım fermanına maruz kaldı ki hepsi de soykırım çerçevesine giriyor. Bunların sonuncusu da Şengal katliamıydı. Ancak bütün bu felaketlere ve verilen kurbanlara rağmen Ezidiler her zaman dini ve milli kimliklerini korumuş, Kürt milletinin asli bir parçası olarak kalmışlardır.

Burada, Sayın Başkan Barzani’nin doğrudan komutası ve sahadaki rolüne ve Peşmerge Güçleri’nin fedakarlığına vurgu yapmak istiyorum ki DAİŞ’li teröristler tarafından işgal edilen Şengal ve diğer bölgeleri bu cesaretle kurtardılar. Ayrıca Kürdistan halkının Ezidi kardeşlerimizin imdadına yetişmesi ve yardım etmelerini de değerli buluyoruz.

Bu üzüntü verici anmada Kürdistan Parlamentosu’nu da 3 Ağustos’u Ezidi Soykırım ve Katliamı Günü ilan etmesinden dolayı da tebrik ediyoruz.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Federal Irak Hükümeti’nin yardımlarıyla, Ezidi kardeşlerimizin sıkıntılarının azaltılması, göçzedelerin evlerine dönebilmesi ve Şengal katliamında zarar görenlerin tazmin edilmesi için gereken her çabayı göstereceğiz.

Ayrıca Federal Hükümeti’yle anayasal çerçevede, Şengal ve Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan diğer Kürdistani bölgelerin kaderinin belirlenmesi için de çalışacağız. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, teröristler tarafından kaçırılan ve halen kurtarılamayan Ezidi kardeşlerimizin akıbetinin ortaya çıkarılması ve kurtarılmaları için de girişimlerini sürdürecektir. Dostlarımızın ve uluslararası örgütlerin yardımıyla bu büyük suçun soykırım olarak tanınması ve faillerinin yargılanması için dünya nezdinde çalışacağız.

Şengal bölgesi katliamı şehitleri ve tüm ulus şehitleri önünde saygıyla eğiliyoruz.”