Macron Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

K24 - ERBİL

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Dominik Mas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2019 yılının sonlarına doğru Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Dominik Mas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un içerisinde bulunduğumuz yılın sonlarına doğru Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki görevi sona eren Mas, önümüzdeki 10 gün içerisinde Macron ile bir araya geleceğini ve Kürt halkının Fransa’dan büyük destek beklediğini ileteceğini ifade etti.

Mas, Kürdistan Bölgesi’nde birçok dostunun olduğunu kaydederek, iyi ve kötü günlerde Kürdistan Bölgesi’ndeki dostlarının yanında olduklarını bildirdi.

Yeni kurulan Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne birçok parti ve tarafın katıldığını vurgulayan Mas, “Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetinden ümitliyim. Reform adımlarının atılması ve Erbil – Bağdat arasında yaşanan sorunların çözümüyle ilgili ciddi bir istek var. Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan tartışmalı bölgelerle ilgili sorunun çözümü için de ciddi çalışmalar var” ifadelerini kullandı.