Merkel’den K24’e: Stratejimiz devam edecek

K24 - BERLİN

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta yürüttüğü stratejiye devam edeceğini söyledi.

Berlin’de basın mensuplarına açıklama yapmasının ardından K24 muhabirinin sorusuna yanıt veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde yürüttükleri stratejik programlarına devam edeceklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Goslar kentinde öğrencilerle bir araya gelen Başbakan, Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirtmişti.

Merkel, "Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının, bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Bölgede yaşayan Kürtler için özerkliğe vurgu yapan Merkel, "Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulmalıdır" diye konuşmuştu.

Almanya, DAİŞ’le mücadelenin başından bu yana Peşmerge’ye askeri yardım ve destek veren ülkelerden biri. Savaşın ilk döneminde bazı Peşmergeler eğitim için Almanya’ya gitmişti.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen başta olmak üzere Berlin’den Erbil’e sık sık önemli ziyaretler gerçekleşiyor.