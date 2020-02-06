Ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakereler yapılacak

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

Salame, pazartesi günü öğleden sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

BM Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında Salame, 5 üyesinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlenen 5+5 formatındaki Ortak Askeri Komite'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Salame, yarın sona ermesi beklenen toplantılardan kapsamlı bir ateşkes çıkmasını umduğunu belirterek, tarafların birkaç noktada yakınlaşmasına rağmen ateşkes konusunda iki üç farklı konuda uyuşmazlık bulunduğunu ifade etti.

"3 ANA MÜZAKERE MASASI OLUŞTU"

Cenevre'de son 4 günde, Berlin Konferansı'nda Libya konusunda varılan çatışmazlık anlaşmasının "tam teşekküllü ateşkese" dönüştürülmesi için ilerleme kaydedildiği bilgisini paylaşan Salame, "Ateşkes anlaşması pek çok meseleden oluşuyor ve birçok noktada yakınlaşma oldu. Ayrıca fikir ayrılığı olan konular da var" diye konuştu.

Salame, Libya'daki iç savaşı sona erdirmek için askeri, ekonomik ve siyasi başlıktan oluşan 3 ana müzakere masasının oluştuğunu kaydetti.

Askeri toplantıların Cenevre'de hafta içinde başladığını anımsatan Salame, Libya ekonomisine ilişkin toplantının 9 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşeceğini, ateşkes amaçlı Libya konulu siyasi müzakerelerin de 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacağını bildirdi.

Salame, Cenevre'de başlaması planlanan siyasi müzakerelerin Libya'da her iki tarafı temsilen 40 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini kaydetti.

LİBYA’DAKİ GELİŞMELER

Büyük petrol yataklarına sahip Kuzey Afrika ülkesi Libya'da, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında iktidardan düşürülmesinden bu yana yönetim kaosu yaşanıyor.

Ülkenin doğusu ve güneyinde birçok bölgeyi kontrolü altında bulunduran General Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen, Fayiz el Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı iktidar için silahlı mücadele veriyor.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yanı sıra Rusya tarafından da desteklenen General Hafter, geçen Nisan ayında başkent Trablus’a yönelik bir harekat başlatmıştı.