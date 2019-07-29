İngiltere’den İran’a: Bu teklif edilemez

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İngiliz hükümeti, İran’la petrol tankerlerinin takas edilmesinin mümkün olmayacağını açıkladı.

İngiltere, bir İran petrol tankerini Cebelitarık’ta İran ise bir İngiliz tankerini Hürmüz Boğazı’nda alıkoymuş durumda.

İngiltere Temmuz ayının başlarında İran’a ait bir petrol tankerine Cebelitarık’ta el koydu. Gerekçe olarak da söz konusu tankerin uluslararası yaptırımlara aykırı olarak Suriye’ye petrol taşıyor olmasını ileri sürdü. İran bu iddiaları reddetti ve tankerin serbest bırakılmasını istedi.

Bir süre sonra bu defa İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz petrol tankerini alıkoydu. Her iki ülke de tankerleri ellerinde tutmaya devam ediyorlar.

İki ülke arasındaki tansiyon bunun üzerine yükseldi İngiliz donanmasına bağlı savaş gemileri İngiliz tankerlerine escortluk yapmaya başladı ve İngiltere bölgeye daha fazla deniz kuvveti gönderilmesi çağrısı yaptı. İngiltere Savunma Bakanlığı ayrıca yeni bir savaş gemisinin daha körfez bölgesine ulaştığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, BBC radyosuna yaptığı açıklamadaysa gelinen noktada tankerlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Raab, “Bu teklif edilemez. Bir çeşit al ver işlemi değil bu. Bu tamamen uluslararası kanunlar ve uluslarası hukuk sistemiyle alakalı ve biz yasaların geçerli olması konusunda ısrarcıyız” dedi.

Buna karşın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yaptığı açıklamada, İngiltere’nin İran tankerini alıkoymasının yasadışı olduğunu söyledi ve İngiltere’nin bundan zararlı çıkacağını belirtti.