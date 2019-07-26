Hakkari’de çatışma

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Hakkari’nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lilerle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları arasında çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çıkan çatışmada 3 PKK’linin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. (Kaynak: Ajanslar)