BASIN ÖZETİ – 19 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Devlet ona çalışıyor
Meydanlara tehditle döndü
Sosyete damat bilmez bunları
ABD yaptırımları genişletiyor
Demirtaş'tan çağrı
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Tayland sıcak, ucuz, bilimsel!
Hedef son kararsız seçmen
Herkes yerini de haddini de bilecek
Benimle telefonla konuştu
Washington'a 'üslup' mektubu
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Tek adam rejimine oy yok demokrasi mücadeleyle gelecek
Sayıştay'a göre 753 milyon kamu zararı değil
ABD'den yanıt 12 gün sonra geldi
Eğitim senin neyine al anahtarı eline
1 günde 3 işçi yaşamını yitirdi
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ölüsü bile korkuttu
Yine soru çaldılar
Tam bir felaket
Seçildiği gün katlettiler
Karanlıkta kalan saatler
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Buda mı kader?
Yangın mutfakta
15 kez değişti bir kez reform gelmedi
İstanbul seçimine önce YSK sonra sayıştay imza attı
Rapor 6 yıl sonra dosyada
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