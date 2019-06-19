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BASIN ÖZETİ – 19 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 19 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Devlet ona çalışıyor 

Meydanlara tehditle döndü 

Sosyete damat bilmez bunları 

ABD yaptırımları genişletiyor 

Demirtaş'tan çağrı 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Tayland sıcak, ucuz, bilimsel!

Hedef son kararsız seçmen

Herkes yerini de haddini de bilecek 

Benimle telefonla konuştu 

Washington'a 'üslup' mektubu 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Tek adam rejimine oy yok demokrasi mücadeleyle gelecek 

Sayıştay'a göre 753 milyon kamu zararı değil 

ABD'den yanıt 12 gün sonra geldi 

Eğitim senin neyine al anahtarı eline 

1 günde 3 işçi yaşamını yitirdi

 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ölüsü bile korkuttu 

Yine soru çaldılar 

Tam bir felaket 

Seçildiği gün katlettiler 

Karanlıkta kalan saatler 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Buda mı kader? 

Yangın mutfakta 

15 kez değişti bir kez reform gelmedi 

İstanbul seçimine önce YSK sonra sayıştay imza attı

Rapor 6 yıl sonra dosyada 

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