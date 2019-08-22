BASIN ÖZETİ - 22 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İşte uçuş belgeleri
Doğaya düşmanlar
Astana için alarm zilleri
AKP'nin heyeti
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Telefonun iyisini seçen palavra tarihi ayırt eder
Hızlandırılmış Wikipedia dosyası AİHM'de
Asıl yangın sistemde
Üçü hurdada beşi hangarda
İstanbul yine göle döndü
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Basın kartında ambargo listesi
Rusya İdlib kartını çıkardı
Van kayyumundan tek kişilik otoriter rejim
En çok TL değer kaybetti
Yangın çıkan yerler maden sahası mı?
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Son anda çıktılar
Zamda uzlaşma olmadı
Yangınlar için 20 Sikorsky
Eşi dönmeyince katliam yaptı
İsrail İran'ı Irak'ta vuruyor
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Keskin viraj
'Arızalı denen uçaklar uçuşa hazır'
Gar Katliamı'na, yeni iddaname hazırlandı
Meydanların ateşi düşmeyecek
Çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz
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