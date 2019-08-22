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BASIN ÖZETİ - 22 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ - 22 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İşte uçuş belgeleri

Doğaya düşmanlar 

Astana için alarm zilleri 

AKP'nin heyeti 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Telefonun iyisini seçen palavra tarihi ayırt eder 

Hızlandırılmış Wikipedia dosyası AİHM'de 

Asıl yangın sistemde 

Üçü hurdada beşi hangarda 

İstanbul yine göle döndü 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Basın kartında ambargo listesi 

Rusya İdlib kartını çıkardı 

Van kayyumundan tek kişilik otoriter rejim 

En çok TL değer kaybetti 

Yangın çıkan yerler maden sahası mı?


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Son anda çıktılar 

Zamda uzlaşma olmadı 

Yangınlar için 20 Sikorsky 

Eşi dönmeyince katliam yaptı 

İsrail İran'ı Irak'ta vuruyor 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Keskin viraj 

'Arızalı denen uçaklar uçuşa hazır'

Gar Katliamı'na, yeni iddaname hazırlandı 

Meydanların ateşi düşmeyecek 

Çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz

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