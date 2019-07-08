ABD’den sert İran açıklaması: Kararsızlıkla karıştırmamalı

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, “İran, ABD’nin kendini kontrol altında tutmasını, kararsızlıkla karıştırmamalı” dedi.

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen ‘İsrail için Hristiyan Birliği (CUFI) 2019 Zirvesi’nin açılışında konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin, İran’la nükleer programı hakkında konuşmaya açık olduğunu ve savaş istemediğini belirtti.

Pence, Trump yönetiminin ABD’nin çıkarlarını ve vatandaşlarını korumaya hazır olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“İran, ABD’nin kendini kontrol altında tutmasını, kararsızlıkla karıştırmamalı. İran’ın yarattığı kötü etkiye karşı çıkmaya devam edeceğiz, ekonomisine baskı uygulamaya devam edeceğiz ve İran’ın asla nükleer bir silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz.”

İran, ABD’deki yaptırımlar etrafında bir yol bulması ve anlaşmanın vaat edilen ekonomik rahatlamayı sağlaması için Avrupa ortaklarına baskı yapıyor.

ABD ise, tek taraflı olarak bir yıl önce anlaşmadan çekilmişti.

ABD ve İsrail başta olmak üzere bazı ülkeler, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine çok yaklaştığını ileri sürmüş, Birleşmiş Milletler (BM) ile birçok ülke, İran'ın nükleer programını kısıtlamak ve Tahran yönetimini caydırmak amacıyla ekonomik yaptırımlara başvurmuştu.

Yaptırımlardan etkilenen İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği arasında yaklaşık 3 yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te nükleer anlaşmaya varılmıştı.