Avrupa Konseyi’nin Genel Sekreteri seçildi

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Strazburg merkezli Avrupa Konseyinin Genel Sekreterliği’ne Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, ilk turda, kullanılan oyların 159'unu alan Buric, 105 oyun çıktığı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'i geride bırakarak Genel Sekreterlik görevine seçildi.
Buric, Thorbjorn Jagland’dan devralacağı sekreterlik görevine 18 Eylül'de başlayacak.
Norveçli Jagland, 2009’dan bu yana Konsey'in Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.
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