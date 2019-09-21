Başbakan: Eğitim ülkemiz için önceliktir

K24 - DUHOK

Başbakan Mesrur Barzani, “Ülkemizin gelişmesi için eğitim en önemli önceliklerimizden biridir” dedi.

Yeni eğitim - öğretim yılının başlaması dolayısıyla Duhok’ta bir okulda düzenlenen törende konuşan Başbakan Mesrur Barzani, ardından yeni ders yılının ilk zilini çaldı.

Törende yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başbakan, “Ülkemizin gelişmesi için eğitim en önemli önceliklerimizden biridir. Öğrencilerin şunu bilmesi gerekiyor; ülkelerinin geleceğini ileriye taşımak onların görevidir. Her bir öğrencinin kendisini geliştirerek, ülkesini ve vatanını güçlendirmesi gerekiyor, eğitim bunun içindir” vurgusunda bulundu.

Hükümet olarak eğitim sektörüne büyük önem verdiklerini kaydeden Başbakan, şu an için 3 bin 500 yeni dersliğe ihtiyaç olduğunu ve bunu en kısa zamanda sağlayacaklarını ifade etti.

Öğretmenlere de teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, “Yaşanan ekonomik kriz, DAİŞ’le savaş ve diğer birçok soruna rağmen öğrencilerini eğitimden yoksun bırakmadıkları için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan son olarak hem öğrencilere hem öğretmenlere yeni eğitim - öğretim yılında başarılar diledi, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.