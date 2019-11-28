Rojava’ya yeni sevkiyat

K24 - QAMIŞLO

ABD’nin Rojava’ya çok sayıda askeri araçtan oluşan konvoyla silah ve tank sevkiyatı yaptığı bildirildi.

K24 muhabiri, dün gece geç saatlerde ABD’ye ait silah ve mühimmat konvoyunun Cizir'in Rimelan bölgesine geçtiğini aktardı.

Rimelan, petrol açısından önemli bir bölge olarak biliniyor.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) dün, ABD’nin 60 araçlık bir konvoyla Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bölgelere silah, tank ve mühimmat taşıdığını açıklamıştı.

Ayrıca son iki gün içerisinde ABD’nin Dirbesiyê’de yeni bir askeri üs kurmak için mühimmat sevkiyatı yaptığı belirtildi.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik son askeri operasyonlarla birlikte ABD bazı bölgelerden askeri güçlerini geri çekmiş, yerlerini Rus kuvvetleri almıştı.

Daha sonra alınan kararla ABD askerlerinin petrol bölgelerini korumak için sevkiyatta bulunacağı açıklanmıştı.