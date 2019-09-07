Başbakan Bağdat’taki Kürt parlamenterlerle görüşücek

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu’ndaki Kürt parlamenterlerle Erbil ve Bağdat arasındaki sorunlar ve çözüm için yapılan müzakereleri görüşecek.

K24’e bilgi veren bir kaynak, Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani’nin de aralarında bulunduğu bir hükümet heyetinini yarın başkent Erbil’de Irak Parlamentosu’ndaki Kürt parlamenterlerle bir araya geleceğini belirtti.

Söz konusu kaynak, görüşmede Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümet arasındaki bütçe, petrol, gaz ve ekonomi konularının ele alınacağını kaydetti.

Edinilen bilgilere göre tüm Kürt fraksiyonlarının parlamenterleri toplantıya katılacak.