Hafter güçlerine 3 eksenden operasyon

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki emekli general Halife Hafter güçlerine ait yeni mevzilerin hedef alındığını duyurdu.

Ulusal Mutabakat Hükümet’nin Hafter güçlerine karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA’ya yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin eski Trablus Havalimanı eksenlerinden El-Ahya el-Berriye, Es-Sebia ve El-Kazirma'ya operasyon düzenlediğini aktaran Meci, çatışmaların devam ettiği eksenlerde kontrolün sağlanması durumunda Eski Trablus Havalimanı'nın da ele geçirileceğini söyledi.

El-Ahya el-Berriye ve El-Kazirma eksenleri havalimanının kuzeyinde, Es-Sebia kenti ise başkentin güneyinde yer alıyor. Hafter güçleri, Sebia kentini, başkentin güneydoğusundaki Terhune'den havalimanına ulaşan tedarik yolunun geçiş noktası olarak kullanıyor.

Hafter güçleri, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonlarla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.