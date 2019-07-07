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Hafter güçlerine 3 eksenden operasyon

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Hafter güçlerine 3 eksenden operasyon
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafter Güçleri Çatışmalar

HABER MERKEZİ

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki emekli general Halife Hafter güçlerine ait yeni mevzilerin hedef alındığını duyurdu.

Ulusal Mutabakat Hükümet’nin  Hafter güçlerine  karşı başlattığı Burkan el-Gadap operasyonunun sözcüsü Mustafa el-Meci, AA’ya yaptığı açıklamada, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin eski Trablus Havalimanı eksenlerinden El-Ahya el-Berriye, Es-Sebia ve El-Kazirma'ya operasyon düzenlediğini aktaran Meci, çatışmaların devam ettiği eksenlerde kontrolün sağlanması durumunda Eski Trablus Havalimanı'nın da ele geçirileceğini söyledi.

El-Ahya el-Berriye ve El-Kazirma eksenleri havalimanının kuzeyinde, Es-Sebia kenti ise başkentin güneyinde yer alıyor. Hafter güçleri, Sebia kentini, başkentin güneydoğusundaki Terhune'den havalimanına ulaşan tedarik yolunun geçiş noktası olarak kullanıyor.

Hafter güçleri, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı 4 Nisan'da başlattığı askeri operasyonlarla başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.

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