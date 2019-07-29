Türkiye

FETÖ operasyonu: 41 astsubay hakkında gözaltı kararı

Kurdistan24 -Türkçe Kurdistan24 -Türkçe |
FETÖ operasyonu: 41 astsubay hakkında gözaltı kararı
Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı FETÖ Operasyon

HABER MERKEZİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, il genelinde FETÖ soruşturması kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ifade edilen açıklamada, 16 kişinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ilişkili Görseller
Ilişkili Makaleler