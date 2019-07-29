FETÖ operasyonu: 41 astsubay hakkında gözaltı kararı

HABER MERKEZİ
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, il genelinde FETÖ soruşturması kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ifade edilen açıklamada, 16 kişinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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