Çavuşoğlu’ndan ‘güvenli bölge’ mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle birlikte Batı Kürdistan'da (Rojava) ‘barış koridoru’ ya da ‘güvenli bölge’ oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Samsun ilinde gerçekleşen 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden gündeme gelen güvenli bölge ya da barış koridorunun Minbic gibi olmayacağını dile getirerek,

“Kolay bir bölgede yaşamıyoruz. Terörle mücadelede ikiyüzlülüğü ve çifte standartları görüyorsunuz. Biz terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz” dedi.

ABD heyetiyle Ankara’da 3 gün süren temaslara değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Suriye’de bir taraftan terörle mücadele, dün de söylediğimiz gibi Amerika’yla oradaki terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz.

Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir. O nedenle gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır.”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin operasyonuna da değinen Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekeni yapacağız. Ya birlikte çalışarak temizleyeceğiz ya da biz tek başımıza bunu yapacağız. Tıpkı Afrin’de olduğu gibi tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi. Tüm bunlar neyi gerektirir? Etrafınızdaki var olan sorunların çözümünü, inisiyatif alabilmeyi. Sahada yeri geldiği zaman mücadeleyi yeri geldiği zaman da başka bir stratejiyi gerektirir. Sahada ve masada güçlü diplomasi gerekir” diye konuştu.

ABD İLE TÜRKİYE’DEN MUTABAKAT

ABD ve Türk yetkililer, Ankara’da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan önceki gün yapılan açıklamada, ABD askeri yetkilileriyle görüşmelerin tamamlandığı ve şu konularda mutabakat sağlandığı açıklanmıştı:

-Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması.

-Bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması.

-Güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam yaptığı açıklamada, ABD ile birlikte adım atacaklarını söyledi.