Gabriel’den hükümete Suriye uyarısı: Apar topar çekilmeyin

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Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise ülkesinin Suriye’den apar topar çekilmesini istemiyor.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Almanya’dan Suriye’ye istediği kara gücü talebinin tartışmaları sürüyor.

Almanya, ABD’nin bu talebini, halihazırda yürüttüğü Tornado keşif ve tanker uçaklarından oluşan misyonun ötesinde daha fazla katkıda bulunmayı düşünmediği gerekçesiyle reddetti.

Türkiye ile yaşanan gerilim sonrası askerlerini İncirlik Üssü’nden Ürdün’e taşıyan Almanya, Suriye’deki DAİŞ karşıtı koalisyona 4 Tornado keşif uçağı, bir tanker uçak ve Irak askerlerini eğiterek katkıda bulunuyor. Almanya’nın misyonu ekim ayı sonunda bitiyor. Hükümet ortağı SPD misyonun parlamento tarafından yeniden uzatılmasına sıcak bakmıyor.

“MERKEL’İN TERSİNE HAYIR DEDİK”

Almanya eski Dışişleri Bakanı ve SPD eski lideri Sigmar Gabriel, bu misyonun hemen sona erdirilmesine karşı uyarıda bulundu.

Bild’e konuşan Gabriel şöyle dedi:

“Suriye’deki istikrarsızlık nedeniyle benim acil önerim, misyonun apar topar sonlandırılmaması. ABD’nin Obama yönetimi döneminde başlayan Suriye’den sürekli askerlerini çekeceği açıklamaları, Suriye’de bu boşluğu başka güçlerin doldurmasına yol açtı. Özellikle Rusya ve İran. Müttefiklerimizin bizden daha fazla katkı beklemesi anlaşılır bir durum. Ama bunun karşısına Almanya’nın mülteci alımıyla Suriye’de çok büyük bir yük taşıdığını koymamız lazım. Biz Uluslararası hukuka aykırı Irak savaşının geç sonuçlarına sonradan bulaştırılmak istemiyoruz. Biz o zaman Sosyal Demokratlar olarak haklı gerekçelerle bu savaşa, bugün ki CDU’lu Başbakan’ın (Merkel) tersine hayır dedik. Irak’taki bu savaş, terör örgütü DAİŞ’in oluşmasına çok büyük katkıda bulundu.”

“NEDEN KİMSE SPD BAŞKANI OLMAK İSTEMİYOR?”

Gabriel, SPD’de genel başkanlığa adaylıkta isteksizliği de eleştirdi.

Gabriel, “SPD genel başkanlığının kimsenin eve almak istemediği bulaşıcı bir kumaş parçası gibi görülmesine kızgınım” dedi.

Gabriel, partinin geleceğinin söz konusu olduğunu söyledi.