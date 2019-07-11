K24 ÖZEL - İstanbul’da Kürtçe seferberliği: Kurslar açıldı

Cesim İlhan / İSTANBUL

İstanbul’da bazı Kürt kurumları tarafından organize edilen Kürtçe dil kursları açılmaya başladı.

Bazı Kürt sivil toplum kuruluşları ve platformların, Kürtçe kurslarının açılması için başlattıkları kampanya kapsamında dil kursları açılıyor.

Kampanya kapsamında İstanbul’da iki yerde Kürtçe dersleri verilmeye başlandı. Diyarbakır, İzmir, Van ile Ankara’da da hazırlıkların tamamlandığı ve yakın zamanda Kürtçe derslerinin başlayacağı belirtiliyor.

Ayrıca Kürt yazar ve aydınları da sosyal medyada #bikurdîbinivîse (Kürtçe yaz) etiketiyle kampanyaya destek veriyor.

KAYY-DER: OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL

K24’e konuşan Kiğı-Karakoçan-Adaklı-Yayladere-Yedisu Sosyal Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği (KAYY-DER) Genel Sekreteri Ahmet Tüzün, açılan kursların olumlu ama yeterli olmadığını ifade ederek, bu konuda bütün Kürtlerin seferber olması gerektiğini söyledi.

Tüzün, “Kürtçe konusunda her türlü gelişmeye açığız ve katkı sunmaya hazırız. Biz dernek olarak yıllardır Kürtçe dersleri veriyoruz. Öğretmen sorunumuz vardı, onları hallettik şimdilik. Kesinlikle bütün Kürtler Kürtçe kursları için seferber olmalı. Devlet yasakları var diye kimse ‘Ben Kürtçe öğrenemem’ demesin. Bu yasakların kalkmasını beklersek ömür geçer. Asimilasyonun dibine vururuz. Ondan sonra yeni jenerasyon bize söver. Böyle bir durumdayız maalesef. Zaten Kürtçe öğrenme konusunda çok geç kalmışız. Başka kurumların başlattıkları Kürtçe kampanyası çok olumlu ama çok yeterli değil” dedi.

AZADİ: KAMPANYA YAYILIYOR

K24’e konuşan AZADİ Hareketi Genel Sekreteri Fevzi Bulgan, kampanyaya hem Türkiye'den hem Kürt şehirlerinden çok sayıda kişiden talep geldiğini söyledi.

İstanbul’da iki ayrı yerde küçük çocuklara yönelik Kürtçe kursları açtıklarını ifade eden Bulgan, İzmir, Van, Diyarbakır ve Ankara’dan da hem destek hem de kurs talebinde bulunan çok sayıda kişinin olduğunu vurguladı.

Bulgan şunları söyledi:

“Kampanyamız yayılıyor. Çok ciddi bir talep var, ekonomik olarak yardım etmek isteyenler var. Biz de organizasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Diyarbakır’daki arkadaşlarımız oradaki yerimizde yer ayarlamışlar. Yakında ders veremeye başlayacaklar. Ankara’da da biri bize bir yer vermek istiyor. Orada kurs açacağız. İzmir’de çok ciddi talep var. Oradaki arkadaşlarımız yer ayarladılar. Orada da Kürtçe kurslarına başlayacaklar. Avrupa'dan bizi arayıp yardım etmek isteyenler var. Ondan sonra Van’da yer ayarlamaya çalışıyoruz. Ciddi bir çalışma yaparsak 50 yerde de kurs açılabilir.”

Bulgan ayrıca, “Bazı anne babalar bize ulaşıyor, çocuklarının İslami değerlerini de Kürtçe öğrenmesini istiyorlar. Çocuklarının hem Kürtçe dil eğitimi hem de Kürtçe din eğitimi almasını istiyorlar” dedi.

“KÜRTÇE DİL KURUMLARI AÇILMALI”

K24’e konuşan Kürtçe eğitmeni Eylem Süleymanoğlu da Kürtçe dil kursları adı altında kurumların açılması gerektiğini ifade ederek, derneklerin, vakıfların ve belediyelerin de destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kurmanci’nin dışında Sorani ve Zazaki kurslarının da açıklaması gerektiğini vurgulayan eğitimci Süleymanoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle anadilimiz olan Kürtçe’yi ilkokula başladığımız andan itibaren sadece Türkçe eğitime odaklandığımız için unutuyoruz. Böyle giderse şuan ki nesil ve gelecekteki nesiller Kürtçe’yi unutmaya mahkum. En azından kendi anadilimiz olan Kürtçe için kurslar açılırsa ve bunun için çalışmalar yapılırsa çocuklar olsun, gençler olsun kendi diline daha hakim ve daha yatkın olur ve bunun için daha iyi çalışmalar yapar. Belediye ve dernek gibi kurumlar da kurs açabilir. Kürtçe dil derneği adı altında kurumlar açılabilir. Ayrıca kurmancinin yanında Sorani ve Zazaki kursları da verilse dikkatleri üzerine çeker ve daha çok katılım sağlanır. Özellikle belediyelerin kurs açması çok daha iyi olur.”