BAE: ABD yapımı silahlar bizim değil

HABER MERKEZİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'daki Halife Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetti.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Washington yönetiminden Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istemesinin ardından BAE Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak söz konusu silahlarla ilişkilerini yalanladı.
Açıklamada, "Emirlikler, Libya'da çıkan silahların mülkiyetini kesinlikle reddetmekte ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarıyla tam bir işbirliğine bağlı olduğunu vurgulamaktadır" ifadeleri yer aldı.
BAE, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi ve BM'nin önderliğinde siyasi çözüme katılmaları çağrısında bulundu.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, BAE’ye sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etmişti.
Senato Dış İlişkiler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istemişti.
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