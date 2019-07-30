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Hafter güçleri 4 noktada vuruldu

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Hafter güçleri 4 noktada vuruldu
Libya UMH General Halife Hafter Saldırı

HABER MERKEZİ

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus'un güneyinde konuşlanan General Halife Hafter güçlerini hedef aldı.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu'nun yaptığı ve UMH birliklerinin başlattığı ‘Burkan el-Gadab Operasyonu’nun Facebook sayfasında yer alan açıklamada, Ayn Zara Üçgeni ve Giryan kentinin güneyindeki Mizde bölgesindeki Hafter güçlerine ait hedeflere 4 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda maddi hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

HAFTER’İN BAŞLATTIĞI OPERASYON

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

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