Hafter güçleri 4 noktada vuruldu

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Trablus'un güneyinde konuşlanan General Halife Hafter güçlerini hedef aldı.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu'nun yaptığı ve UMH birliklerinin başlattığı ‘Burkan el-Gadab Operasyonu’nun Facebook sayfasında yer alan açıklamada, Ayn Zara Üçgeni ve Giryan kentinin güneyindeki Mizde bölgesindeki Hafter güçlerine ait hedeflere 4 saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda maddi hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

HAFTER’İN BAŞLATTIĞI OPERASYON

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.