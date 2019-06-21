BASIN ÖZETİ - 21 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Rehavet yok herkes dönsün
İlk yargı paketi Meclis yolunda
Darbe konseyine 141 kez müebbet
Erdoğan kabullendi
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Başkanlığı alacağı cezaya göre düşebilir
Beyaz Doblo’nun hedefi bu kez siyasetçi
BM raportöründen Türkiye’ye çağrı
FETÖ cuntasına müebbet hücre
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Kılıçdaroğlu: Sayıştay’a baskı yapılıyor
Çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet
AİHM, KCK davasında Türkiye’yi mahkum etti
Çipras: Türkiye Akdeniz’de yalnız
Bunun adı cinayet
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
141 kere müebbet
İran ABD İHA’sını vurdu
Gerginlik tırmanıyor
Ovaköy’ü hemen açalım
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
11 Türk şirketin notu düşürüldü
İran ABD aracını vurdu, Trump ‘hata’ dedi
Bu sessizlik niye?
İrade gaspına yanıt verilecek
AİHM, Türkiye’yi KCK’den mahkum etti
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Faizde indirim sinyali TL’ye değer kattı
Tüketici güveni haziranda yüzde 4.3 arttı
Piyasalarda ciddi alım fırsatı var
Fitch: Türkiye’de enflasyonun düşüşü hızlanacak
‘Irak ile aramızdaki engeller kalkıyor’
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Davada kararı HES yanlıları verecek
5 milyon genç borç kıskacında
Anketler 17 yıldır ilk kez AKP demiyor
Çin lideri Kuzey Kore’de
Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan: Gerçek anket seçimdir
‘S-400’lerin yeri bile belirlendi’
İran İHA vurdu
Elektrik kaçağı parkta öldürdü
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