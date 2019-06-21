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BASIN ÖZETİ - 21 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ - 21 Haziran 2019
Gazete Haber Başlığı Basın Özeti 21 Haziran Manşet


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Rehavet yok herkes dönsün

İlk yargı paketi Meclis yolunda

Darbe konseyine 141 kez müebbet

Erdoğan kabullendi


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Başkanlığı alacağı cezaya göre düşebilir

Beyaz Doblo’nun hedefi bu kez siyasetçi

BM raportöründen Türkiye’ye çağrı

FETÖ cuntasına müebbet hücre


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Kılıçdaroğlu: Sayıştay’a baskı yapılıyor

Çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

AİHM, KCK davasında Türkiye’yi mahkum etti

Çipras: Türkiye Akdeniz’de yalnız

Bunun adı cinayet


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

141 kere müebbet

İran ABD İHA’sını vurdu

Gerginlik tırmanıyor

Ovaköy’ü hemen açalım


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

11 Türk şirketin notu düşürüldü

İran ABD aracını vurdu, Trump ‘hata’ dedi

Bu sessizlik niye?

İrade gaspına yanıt verilecek

AİHM, Türkiye’yi KCK’den mahkum etti


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Faizde indirim sinyali TL’ye değer kattı

Tüketici güveni haziranda yüzde 4.3 arttı

Piyasalarda ciddi alım fırsatı var

Fitch: Türkiye’de enflasyonun düşüşü hızlanacak

‘Irak ile aramızdaki engeller kalkıyor’


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Davada kararı HES yanlıları verecek

5 milyon genç borç kıskacında

Anketler 17 yıldır ilk kez AKP demiyor

Çin lideri Kuzey Kore’de


Akşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan: Gerçek anket seçimdir

‘S-400’lerin yeri bile belirlendi’

İran İHA vurdu

Elektrik kaçağı parkta öldürdü

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