Erbil - Bağdat anlaşmasında son durum

K24 - ERBİL
Kürdistan Bölgesi Planlama Bakanı Dara Reşid, Bağdat’a giden Kürdistan Bölgesi heyetinin taleplerinin büyük bölümünün Irak bütçe yasasına eklendiğini açıkladı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dara Reşid, Irak’ın başkenti Bağdat giderek görüşmelerde bulunan Kürdistan Bölgesi heyetinin sunduğu taleplerin büyük bölümünün Irak bütçe yasa tasarısına eklendiğini ve bütçe konusunda görüşmelerin neticelendiğini ifade etti.
Bakan Reşid, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu süre zarfında çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
Dün Bağdat’a giden Kürdistan Bölgesi heyetinin bugün de görüşmelerde bulunması bekleniyor. Heyette, Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bağdat ile Müzakereler Bakanı Halid Şiwani, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim yer alıyor.
Irak’ta bütçe görüşmeleri, ülkede yaşanan ve 3’üncü ayına protesto gösterilerinin gölgesinde yapılıyor.
Irak Parlamentosu, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını dün onayladı.
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