Endonezya Devlet Başkanı’ndan ‘başkenti değiştirelim’ teklifi

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Kalimantan bölgesine taşınması konusunda meclise resmi bir öneride bulundu.

13 milyon nüfuslu Kalimantan bölgesi, Endonezya, Malezya ve Brunei ile birlikte Borneo Adası'nda bulunuyor.

Geçtiğimiz nisan ayında yapılan seçimleri kazanan ve ekimde yemin ederek görevine bir dönem daha devam edecek olan Widodo, Endonezya'nın 74'üncü bağımsızlık kutlamaları sonrasında mecliste devletin birliği başlıklı bir konuşma yaptı.

Widodo konuşmasında "Ülkenin ulusal başkentinin Kalimantan'a taşınması için sizin izninizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki siyasi lider başkentin sadece bir şehir olmadığını ve ülkenin ulusal kimliğini taşıdığını belirterek "Başkent aynı zamanda ulusların gelişimini de temsil eder. Ekonomik adalet ve eşitlik için bu gerekli bir adım" dedi.

Widodo, 5 ayrı bölgeye sahip Kalimantan'da başkentin hangi noktada olması konusundaysa herhangi bir açıklama yapmadı.

270 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4'üncü ülkesi olan Endonezya'da 17 bini aşkın ada bulunuyor.

Başkent Cakarta ülkenin Sumatra Adaları olarak bilinen en büyük dört adasından biri olan Cava'da (Java) bulunuyor.