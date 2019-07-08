KDP Grup Başkanı: Yeni kabine için tüm hazırlıklar tamamlandı

K24 - ERBİL
Mesrur Barzani başbakanlığında kurulacak Kürdistan Bölgesi’nin 9’uncu hükümet kabinesinin en büyük ortağı olan Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Parlamento Grup Başkanı Umed Xoşnaw, yeni kabinenin parlamentodan güvenoyu alıp, resmen göreve başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
K24’e konuşan Kürdistan Parlamentosu KDP Grup Başkanı Umed Xoşnaw, “Yeni kabinenin parlamentodan güvenoyu alacağı oturum için tüm hazırlıklar tamamlandı, protokoller hazırlandı” dedi.
Umed Xoşnaw, yeni hükümet kabinesinin güvenoyu alıp, resmen göreve başlayacağı oturuma dışarıdan hiçbir misafirin alınmayacağını belirterek, “Her şey yasaların belirlediği çerçevede gelişecek ve yasalar ciddiyetle uygulanak” ifadelerini kullandı.
KDP Grup Başkanı, hükümete katılacak siyasi tarafların varılan uzlaşmaya uyma konusunda kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.
MESRUR BARZANİ KABİNE LİSTESİNİ PARLAMENTOYA SUNDU
Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, kabinesinde yer alacak isimlerin listesini güven oylaması için Kürdistan Parlamentosu’na sundu.
Mesrur Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, yeni kabinenin güvenoyu alması için, belirlenen sürenin dolmasından önce parlamentoya sunulduğu bildirildi.
Açıklamada, “Bu süre zarfında basında farklı makamlar için çok sayıda kişinin isminden söz edilmiştir ancak adayların ismiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmasını uygun bulmadık. Çünkü son ana kadar da kabinede yer alacak taraflar, aday listelerinde değişiklikler yapmıştır” denildi.
Kabinede yer alacak bakan adaylarının isminin parlamentoya sunulduğu, sadece Doğal Kaynaklar Bakanlığına getirilecek ismin henüz belirlenmediği, en yakın zamanda bu ismin de netleştirileceği ifade edildi.
9’uncu kabinede yer alacak isimler şöyle:
Mesrur Mesud Mustafa Barzani – Başbakan
Kubad Celal Husameddin Talabani – Başbakan Yardımcısı
Fersed Ahmed Abdullah – Adalet Bakanı
Şoreş İsmail Abdullah – Peşmerge İşleri Bakanı
Reber Ahmed Halid – İçişleri Bakanı
Awat Cenab Nuri Salih – Maliye ve Ekonomi Bakanı
Saman Hüseyin Muhammed Berzinci – Sağlık Bakanı
Alan Heme Said Salih Muhammed – Eğitim Bakanı
Dana Abdulkerim Heme Salih Abdulrahman – İmar ve İskan Bakanı
Sasan Osman Awni Habib – Belediye ve Turizm Bakanı
Aram Muhammed Kadir Emin – Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı
Dara Reşid Mahmud – Planlama Bakanı
Kwestan Muhammed Abdullah Maruf – Sosyal Çalışmalar Bakanı
Muhammed Said Ali – Kültür ve Gençlik Bakanı
Abdullah Mahmud Muhammed San Ahmed – Şehit ve Enfal Bakanı
Begerd Dilşad Şukrullah – Tarım ve Su Kaynakları Bakanı
Kemal Muslim Said Qereni – Ticaret ve Sanayi Bakanı
Anu Cewher Abdulmesih Abdullah – Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı
Piştiwan Sadık Abdullah – Evkaf ve Din İşleri Bakanı
Kemal Muhammed Salih Halil – Elektrik Bakanı
Halid Selam Said – Bölge Bakanı
Aydın Maruf Selim – Bölge Bakanı
Vala Ferid İbrahim – Bölge Bakanı
Kürdistan Parlamentosu, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de, 9’uncu hükümet kabinesine güvenoyu vermek için toplanacak.
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