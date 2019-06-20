Peşmerge ile Uluslararası Koalisyon’dan toplantı

K24 - ERBİL

Peşmerge Bakanlığı’ndan üst düzey heyetiyle Uluslararası Koalisyon heyeti Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform çalışmalarını görüştü.

Başkent Erbil’de Peşmerge Bakanı Kerim Şengali başkanlığında gerçekleşen görüşmeye, Uluslararası Koalisyon yetkililerinin yanı sıra Peşmerge Bakanlığı yetkililerinden Serbest Lezgin, Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver ve Kürdistan Bölgesi Genelkurmay Başkanlığı üst düzey yetkilisi Cemal Mahmud katıldı.

Peşmerge Bakanlığı için hazırlanmış reform planının uygulanmaya devam edileceğinin vurgulandığı görüşmede, yeni Kürdistan Bölgesi Başkanı ve yeni Başbakan tarafından önümüzdeki 4 yıl içerisinde Peşmerge’ye yönelik reform planının uygulanmasına öncelik vermesinin beklendiği belirtildi.

Uluslararası Koalisyon güçlerinin Peşmerge’ye yönelik desteğini sürdüreceğini kaydettiği görüşmede, Peşmerge Bakanı Kerim Şengali, Peşmerge’ye verdiği eğitim ve destekten ötürü Uluslararası Koalisyon güçlerine teşekkür etti.