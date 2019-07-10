Neçirvan Barzani’den Mesrur Barzani’ye tebrik

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani’yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Başbakan seçilen Mesrur Barzani’ye ilk tebrik, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’den geldi.

Neçirvan Barzani mesajında, “Bu sorumluluk ve güvene layık olan sizlerin, bütün gücünüzle, ekibinizi Kürdistan Bölgesi halkının hizmetine sokacağınızdan eminim” dedi.

Mesajın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Kürdistan Bölgesi Parlamentosu’nun bugün sizi Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 9’uncu kabinesinin Başbakanı olarak seçmesinden dolayı memnun oldum. Bu vesileyle sizi en içten şekilde kutlarım.

Bu, Kürdistan Bölgesi’nde devam eden demokrasiyi sağlamlaştırma ve kalkınma sürecinin bir diğer kazanımıdır. Vatandaşların, Kürdistani tarafların, halkımızın dost ve destekçilerinin talep, direnç ve yardımlarının sonucudur.

Bu sorumluluk ve güvene layık olan sizlerin, bütün gücünüzle, ekibinizi Kürdistan Bölgesi halkının hizmetine sokacağınızdan eminim. Kürdistan Bölgesi’nin korunması, halkımızın davasının ilerletilmesi ve anayasal hakların elde edilmesi için yıllardır süren çalışma tecrübemiz, birçok hassas ve zorlu süreçten geçti. Umarım bu zoruklarla karşılaşmaz ve bütün gücünüzü Kürdistan’ın ilerlemesi ve inşası için harcarsınız.

Eminim sizler sorunların üstesinden çalışarak geleceksiniz. Ekibinizin zorluklar karşısındaki moralini yükseltecek, istenen iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Hiçbirinizin görev ve günlük çalışmalarınızı yerine getirmede ve uzun vadede Kürdistan Bölgesi’nde huzur, istikrar, güvenlik, ekonomik, toplumsal ve siyasal kalkınmayı gerçekleştirmeyi ihmal etmeyeceğinizden eminim.

Kürdistan halkını, şahsınızı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin 9’uncu kabinesini temin ederim ki Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak bütün gücümle, size ve 9’uncu hükümet kabinesine çalışmalarında destek ve yardımcı olacağım.

Sizin, Başbakan Yardımcısının ve tüm bakanların Kürdistan Bölgesi’ne hizmeti, hepimizin başarısıdır, halkın ve Kürdistan Bölgesi’nin başarısıdır.”