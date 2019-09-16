Başkan Barzani Lübnanlı parlamenter heyetini kabul etti

K24 - ERBİL
Başkan Mesud Barzani, Lübnan Parlamentosu’ndaki Demokrat Buluşma Fraksiyonu Başkanı Teymur Canbolat’la Kürtdistan Bölgesi - Lübnan ilişkilerini ele aldı.
Başkan Mesud Barzani bugün Selahaddin’deki ofisinde Lübnan Parlamentosu’ndaki Demokrat Buluşma Fraksiyonu Başkanı Teymur Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede bölgesel gelişmeler, bölgedeki terörizm tehdidi, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve Lübnan’la ilişkileri ele alındı.
Görüşmede Kürdistan halkının, Lübnan halkı ve Canbolat ailesiyle tarihsel ve değerli ilişklere sahip olduğuna vurgu yapıldı.
Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile Lübnan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
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