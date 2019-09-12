Kürdistan

Diyarbakır’da patlama: 4 ölü, 13 yaralı

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Diyarbakır’da patlama: 4 ölü, 13 yaralı
Diyarbakır Kulp Patlama Valilik

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kulp ilçesinde, yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yapılan açıklamaya göre, bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 13 kişinin Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. 

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