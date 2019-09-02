Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü

HABER MERKEZİ
DAİŞ’in dün gece düzenlediği saldırıda, Haşdi Şabi bileşenlerinden Seraya Selam grubunun bir sorumlusu öldü, 4 üyesi de yaralandı.
Irak medyasında yer alan habere göre gece geç saatlerde DAİŞ mensupları Samarra kentinde, Sadr Hareketi’nin silahlı kanadı Seraya Selam grubuna ait bir kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırı üzerine yaşanan şiddetli çatışmada Seraya Selam’ın bir yetkilisi öldü, 4 üyesi de yaralandı.
Seraya Selam’dan yapılan açıklamada saldırı doğrulanarak, ölen yetkilinin adının Cemal İbrahim Dılemi olduğu açıklandı. Olayın ayrıntılarının daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.
Öte yandan dün gece Irak’ın başkenti Bağdat’ın Bub’ıl Şam bölgesinde yaşanan silahlı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
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