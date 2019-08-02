Zerevani Komutanı: DAİŞ güçlendi

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Zerevani Peşmergeleri Komutanı Aziz Veysi, terör örgütü DAİŞ’in saldırılarının geçmişe göre çok arttığını, Ninova sınırlarında hareketliliklerinin de arttığını söyledi.

K24’ün yayın konuğu olan Zerevani Peşmergeleri Komutanı Aziz Veysi, DAİŞ’in bitmediğini, DAİŞ tehlikesinin geçtiğimiz yıllara göre çok arttığını ve terör örgütünün güçlendiğini belirtti.

DAİŞ’in 2014 yılında saldırılarına başladığı dönemde Peşmerge’nin savaşmaması durumunda Bağdat’ın düşeceğini kaydeden Veysi, Peşmerge’nin Irak Ordusu’nun bir parçası olduğunu ve Irak Ordusu’na verilen desteğin Peşmerge’ye de verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ninova sınırları içerisinde DAİŞ’in gece saatlerinde dışarı çıkıp hareketlendiğini vurgulayan Veysi, Musul’un bir kısmında da aktif olduklarını dile getirdi.

Terör örgütünün kendisini deşifre etmediğini söyleyen Zerevani Komutanı, DAİŞ’in terör saldırılarının ve tehlikesinin geçmişe göre daha çok arttığını belirtti.